Управление транспорта Астаны сделало важное объявление для водителей

В столице из-за ремонта дорог ограничат движение на пересечении проспекта Жумабаева и улицы Айнаколь, а также будет частично перекрыта улица Сыганак, сообщает Zakon.kz.

Движение на пересечении проспекта Жумабаева и улицы Айнаколь будет частично закрыто с 19 по 20 июля, сообщили в пресс-службе Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Работы на участке по улице Сыганак на участке от улицы Сауран до Акмешит продлятся до 21 июля. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

"Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Астане закрыли на ремонт дорогу за торгово-развлекательным центром (ТРЦ) "Сарыарка".