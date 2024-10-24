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Долговечные сосуды для кумыса сделал собственными руками школьник из Абайской области

Посуда , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 20:08 Фото: акимат Абайской области
Ученик 10-го класса средней школы Бородулихинского района Ислам Аманбаев изготовил бурдюки из кожи (торсык). Они были сшиты вручную по национальным традициям и обработаны традиционными методами, сообщает Zakon.kz.

Как объяснили в управлении образования Абайской области, парень начал с обработки кожи: сушил, вырезал по специальной выкройке, проделывал отверстия для швов и придавал материалу необходимую форму, причем использовал для этого специальные инструменты.

Швы выполнялись двумя иглами и вощеной нитью.

После школьник замачивал будущую посуду для хранения кумыса в воде, набивал ее песком и снова сушил в течение нескольких дней. Внутреннюю поверхность он обработал горячим воском, внешнюю – коптил в дыму. Как оказалось, этот метод повышает прочность бурдюка, делая его пригодным для долгого использования.

Сам Ислам сравнил свое творение с современной пластиковой посудой, не в пользу последней.

Школьник , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 20:08

Фото: акимат Абайской области

"Торсык сделан из натурального материала, поэтому он экологически чистый и долговечный, в отличие от пластиковых емкостей, которые наносят вред окружающей среде и разлагаются очень долго", – заметил юный талант.

К слову, в будущем 10-классник планирует усовершенствовать процесс изготовления торсыков и работать над созданием других видов национальных изделий.

Ранее сообщалось, что уникальную кепку создал казахстанский школьник.

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