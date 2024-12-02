Коррупционную схему выявили в Академии МЧС: осуждены курсанты и преподаватели

В Акмолинской области сотрудников и курсантов Академии МЧС осудили за коррупционное правонарушение, сообщает Zakon.kz.

По информации суда по делам несовершеннолетних Акмолинской области, три курсанта академии, чтобы набрать проходной балл по успеваемости, через посредника – командира взвода дали по 5 тыс. тенге взятку преподавателю – полковнику гражданской защиты.

Кроме того, вышеназванный посредник совершил мошенничество, предложив женщине решить вопрос о поступлении ее сына в вуз за 2,5 млн тенге, не имея при этом таких полномочий и возможностей.

"Вместе с этим командиры академии Е. и Ш., в полномочия которых не входило право представлять к присвоению званий, получили 267 тыс. тенге от курсантов за якобы оказанную помощь. Тем самым Е. и Ш., являясь сотрудниками правоохранительного органа, совершили мошенничество группой лиц по сговору, с использованием служебного положения, при этом Е. совершил неоднократно", – сообщили в суде.

Приговором суда преподавателю академии назначен штраф в 60-кратном размере от суммы взятки, командиру взвода – три года шесть месяцев лишения свободы, еще одному командиру – штраф в 10-кратном размере от суммы взятки, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением званий каждого. Трем курсантам назначены штрафы.

Также суд вынес частное постановление в адрес МЧС РК, обратив внимание на недостаточную работу по профилактике коррупционных правонарушений, ненадлежащую работу кадровой службы и управления собственной безопасности академии.

Судебные акты не вступили в законную силу.

28 ноября 2024 года МВД РК обратилось к населению с призывом не предпринимать попытки подкупа должностных лиц.