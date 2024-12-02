Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Коррупционную схему выявили в Академии МЧС: осуждены курсанты и преподаватели

Академия МЧС, коррупция, курсанты, преподаватели, приговор, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 14:30 Фото: akorda.kz
В Акмолинской области сотрудников и курсантов Академии МЧС осудили за коррупционное правонарушение, сообщает Zakon.kz.

По информации суда по делам несовершеннолетних Акмолинской области, три курсанта академии, чтобы набрать проходной балл по успеваемости, через посредника – командира взвода дали по 5 тыс. тенге взятку преподавателю – полковнику гражданской защиты.

Кроме того, вышеназванный посредник совершил мошенничество, предложив женщине решить вопрос о поступлении ее сына в вуз за 2,5 млн тенге, не имея при этом таких полномочий и возможностей.

"Вместе с этим командиры академии Е. и Ш., в полномочия которых не входило право представлять к присвоению званий, получили 267 тыс. тенге от курсантов за якобы оказанную помощь. Тем самым Е. и Ш., являясь сотрудниками правоохранительного органа, совершили мошенничество группой лиц по сговору, с использованием служебного положения, при этом Е. совершил неоднократно", – сообщили в суде.

Приговором суда преподавателю академии назначен штраф в 60-кратном размере от суммы взятки, командиру взвода – три года шесть месяцев лишения свободы, еще одному командиру – штраф в 10-кратном размере от суммы взятки, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением званий каждого. Трем курсантам назначены штрафы.

Также суд вынес частное постановление в адрес МЧС РК, обратив внимание на недостаточную работу по профилактике коррупционных правонарушений, ненадлежащую работу кадровой службы и управления собственной безопасности академии.

Судебные акты не вступили в законную силу.

28 ноября 2024 года МВД РК обратилось к населению с призывом не предпринимать попытки подкупа должностных лиц.

Читайте также

АФМ, криптовалюта, майнинг ферма, уголовные дела, миллионы тенге
Сотни миллионов тенге заработали на незаконном майнинге в Казахстане
Стратегическое партнерство Energo University и Alageum Electric
Стратегическое партнерство Energo University и Alageum Electric
Бектенов, Назарбаев Университет
Олжас Бектенов ознакомился с научными проектами "Назарбаев Университета"
Ирина Капитанова
МЧС РК Акмолинская область 2024 год Взятки Коррупция Приговоры
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
золото, месторождения,
Найдено крупнейшее в мире месторождение золота: его стоимость более 80 млрд долларов
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Новое заявление о ситуации с курсом тенге сделал Нацбанк
Мэрилин Керро, Александр Шепс, слухи
Звезда "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс отреагировал на слухи о смерти бывшей возлюбленной
митинг в Грузии
Пулемет-фейерверк и коктейли Молотова: митинг в Грузии перерос в беспорядки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: