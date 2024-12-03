Известная наездница из Китая и модели устроили захватывающие скачки в горах Алматы
Видеонарезкой их верховой прогулки она поделилась в своем Instagram.
"Прекрасный Алматы, катаемся на лошадях в красивом месте с моими прекрасными друзьями", – подписала красавица из Китая ролик.
Ее "прекрасными друзьями" оказались модели Андреанна Ткаченко и Мина Хорняк.
Они тоже в своих Instagram-пабликах поделились впечатленями от этих скачек сквозь снег.
"Будто в фильме!" – написала Андреанна Ткаченко. И позже поделилась, что они общались с Таотао Аймой через Google-переводчик.
"Вчера жизнь казалась нереальной. Совместная езда с одной из лучших наездниц мира. Мы с Андреанной Ткаченко смотрели ее reels и восхищались. И вот мы отправляемся скакать вместе", – поделилась Мина Хорняк.
Отметим, что в сентябре 2024 года Таотао Айма посетила Акмолинскую область, где снялась во впечатляющем видео в белом казахском национальном платье с беркутом на руке.