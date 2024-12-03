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Известная наездница из Китая и модели устроили захватывающие скачки в горах Алматы

Модель, блогер и любительница верховой езды из Китая Таотао Айма , фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 17:16 Фото: Instagram/taotaoaima
Модель, блогер и любительница верховой езды из Китая Таотао Айма продолжает изучать красоты Казахстана. В этот раз она посетила горы Алматы, а компанию ей составили казахстанские модели, сообщает Zakon.kz.

Видеонарезкой их верховой прогулки она поделилась в своем Instagram.

"Прекрасный Алматы, катаемся на лошадях в красивом месте с моими прекрасными друзьями", – подписала красавица из Китая ролик.

Ее "прекрасными друзьями" оказались модели Андреанна Ткаченко и Мина Хорняк.

Они тоже в своих Instagram-пабликах поделились впечатленями от этих скачек сквозь снег.

"Будто в фильме!" – написала Андреанна Ткаченко. И позже поделилась, что они общались с Таотао Аймой через Google-переводчик.

"Вчера жизнь казалась нереальной. Совместная езда с одной из лучших наездниц мира. Мы с Андреанной Ткаченко смотрели ее reels и восхищались. И вот мы отправляемся скакать вместе", – поделилась Мина Хорняк.

Отметим, что в сентябре 2024 года Таотао Айма посетила Акмолинскую область, где снялась во впечатляющем видео в белом казахском национальном платье с беркутом на руке.

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