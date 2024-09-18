Красавица с беркутом: модель из Китая в казахской национальной одежде поразила соцсети

Популярная модель, блогер и любительница верховой езды из Китая Таотао Айма поделилась кадрами визита в Акмолинскую область, сообщает Zakon.kz.

Таотао Айма побывала в Ерейментауском районе. В степи она сняла впечатляющее видео. Девушка появилась в белом казахском национальном платье. Особый шарм ее наряду придали богато расшитые орнаментами саукеле и камзол. К тому же модель изящно позирует с беркутом в руке. В своих публикациях блогер демонстрирует свою особенную любовь к животным.

Образ модели понравился юзерам, они сразу узнали Казахстан:

так красиво и аутентично. Добро пожаловать в Казахстан;

вам всегда рады в Казахстане;

красавица с беркутом;

не хватает казахской музыки.

Отметим, что представительница Китая приняла участие во Всемирных играх кочевников в Астане. На своей странице в Instagram она делилась, как проходит мероприятие. Также она рассказала подписчикам, что попробовала казахские национальные блюда и поиграла в асык.

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