Красавица с беркутом: модель из Китая в казахской национальной одежде поразила соцсети
Таотао Айма побывала в Ерейментауском районе. В степи она сняла впечатляющее видео. Девушка появилась в белом казахском национальном платье. Особый шарм ее наряду придали богато расшитые орнаментами саукеле и камзол. К тому же модель изящно позирует с беркутом в руке. В своих публикациях блогер демонстрирует свою особенную любовь к животным.
Образ модели понравился юзерам, они сразу узнали Казахстан:
- так красиво и аутентично. Добро пожаловать в Казахстан;
- вам всегда рады в Казахстане;
- красавица с беркутом;
- не хватает казахской музыки.
Отметим, что представительница Китая приняла участие во Всемирных играх кочевников в Астане. На своей странице в Instagram она делилась, как проходит мероприятие. Также она рассказала подписчикам, что попробовала казахские национальные блюда и поиграла в асык.
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