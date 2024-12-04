Парк общественного транспорта Алматы пополнится 800 эко-автобусами

200 электроавтобусов и 600 автобусов на газе планируют закупить в следующем году в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в маслихате города, соответствующий проект бюджета на 2025-2027 годы планируют рассмотреть на предстоящей сессии.

"В бюджете планируется предусмотреть, по предварительной информации, 35,8 млрд тенге на проведение среднего ремонта 300 км дорог, ремонта 30 км тротуаров, остановочных карманов и площадок, а также других транспортных сооружений. В целях улучшения экологической обстановки будет продолжена работа по обновлению городского общественного транспорта. В проекте бюджета на 2025 год запланировано приобретение 600 автобусов на газе и 200 электроавтобусов", – сообщили в пресс-службе маслихата.

В рамках исполнения поручения акима Алматы Ерболата Досаева продолжится строительство дорог в присоединенных к городу территориях в мкр. Жас Канат, Шугыла, Альмерек, Акжар, Рахат Мадиниет, Боралдай. Строительство новых дорог позволит значительно улучшить транспортное обслуживание присоединенных территорий с охватом более 70 тыс. жителей.

В 2025 году также запланировано завершение строительства транспортных развязок на пересечении пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова и пробивок улицы Саина от пр. Рыскулова до ул. Акын Сара, проспекта Абая до границы города.

Ранее сообщалось, что в Алматы ужесточили контроль за санитарной очисткой территорий. Только за неделю с улиц вывезли более 10 тысяч кубометров мусора.