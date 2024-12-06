Токаев поздравил Жапарова с днем рождения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана. Глава государства тепло поздравил Садыра Жапарова с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

6 декабря 2024 года Токаев пожелал президенту Кыргызстана дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского кыргызского народа.

Также глава государства подчеркнул, что высоко оценивает огромный личный вклад президента Кыргызстана в укрепление казахско-кыргызских отношений стратегического партнерства и союзничества.

"Собеседники отметили традиционно высокую динамику развития двустороннего сотрудничества, обсудили ход реализации достигнутых договоренностей на высшем уровне, в том числе в рамках официального визита Садыра Жапарова в Казахстан 18-19 апреля 2024 года", – говорится в сообщении.

Отдельное внимание было уделено дальнейшему укреплению культурно-гуманитарного измерения, которое неизменно развивается в духе дружбы и добрососедства.

Ранее Токаев по телефону поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Политики подтвердили взаимную приверженность интенсивному развитию стратегического партнерства в сфере торговли, инвестиций и ядерного нераспространения.