Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев поздравил Жапарова с днем рождения

Токаев поздравил Жапарова с днем рождения, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 11:10 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана. Глава государства тепло поздравил Садыра Жапарова с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

6 декабря 2024 года Токаев пожелал президенту Кыргызстана дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского кыргызского народа.

Также глава государства подчеркнул, что высоко оценивает огромный личный вклад президента Кыргызстана в укрепление казахско-кыргызских отношений стратегического партнерства и союзничества.

"Собеседники отметили традиционно высокую динамику развития двустороннего сотрудничества, обсудили ход реализации достигнутых договоренностей на высшем уровне, в том числе в рамках официального визита Садыра Жапарова в Казахстан 18-19 апреля 2024 года", – говорится в сообщении.

Отдельное внимание было уделено дальнейшему укреплению культурно-гуманитарного измерения, которое неизменно развивается в духе дружбы и добрососедства.

Ранее Токаев по телефону поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Политики подтвердили взаимную приверженность интенсивному развитию стратегического партнерства в сфере торговли, инвестиций и ядерного нераспространения.

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев, Дональд Трамп
Токаев поговорил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом
Токаев принял главу КНБ
Токаев принял главу КНБ
Токаев направил телеграмму королю Таиланда
Токаев направил телеграмму королю Таиланда
Анастасия Московчук
Жапаров Садыр Токаев Касым-Жомарт Казахстан Кыргызстан 2024 год День рождения Политика Внешняя политика
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса
Поправки в ПДД с 4 декабря: не включенные ходовые огни, средняя скорость, недопущение к экзаменам
Биткоины, криптовалюта, цифровая валюта, майнинг
Жители Астаны обменяли криптовалюту на семь миллиардов тенге и получили срок
Тенге, деньги, Казахстан
Новые поправки в законодательство о гарантировании депозитов: что ждет казахстанских вкладчиков
Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет
Три числа несчастья: нумеролог перечислила счастливые номера мобильных телефонов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: