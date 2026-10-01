Токаев направил поздравление президенту Нигерии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Нигерии Болу Ахмеда Тинубу с Днем Независимости, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 1 октября 2026 года, проинформировали в Telegram-канале Акорды.

"Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Нигерии Боле Ахмеду Тинубу по случаю Дня Независимости. Президент Казахстана подчеркнул, что наша страна рассматривает Нигерию как надежного партнера в Африке и выступает за дальнейшее укрепление политического диалога и расширение торгово-экономического сотрудничества", – говорится в официальном сообщении, распространенном в четверг.

Также сообщается, что глава нашего государства пожелал президенту Нигерии успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Нигерии – мира, прогресса и процветания.

18 сентября 2026 года Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств, в частности, Нигерии. Глава государства заверил послов, что двери МИД, государственных органов, включая резиденцию президента, всегда будут открыты для них.