Гололед, туман и смог: в 15 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

В 15 областях Казахстана на 7 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на востоке Актюбинской области ожидается гололед.

В Улытауской области ожидается низовая метель. В Жезказгане ожидается низовая метель.

В центре, на востоке Кызылординской области ожидаются гололед, туман. Ветер северный днем на севере области 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидаются туман, гололед.

На севере, юге, западе, горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. В Шымкенте ожидаются туман, гололед. В Туркестане ожидаются туман, гололед.

В Карагандинской области ожидается низовая метель. В Караганде ожидается низовая метель.

На востоке, в центре, горных районах Жетысуской области ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный в центре области 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-восточный на севере области 15-20 м/с. В Риддере и Усть-Каменогорске с 20:00 6 декабря до 20:00 7 декабря в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ожидается туман.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный утром и днем на юго-западе, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе днем временами ожидается гололед. Временами туман.

Ночью на юге Атырауской области ожидается гололед. В Атырау ночью ожидается гололед.

На западе, севере, юге Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер западный с переходом на северо-западный днем на западе области порывы 18 м/с.

Ночью на большей части, днем на севере, юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный ночью и утром на западе области порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в республике 7 декабря. Подробнее можно узнать здесь.