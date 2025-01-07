В Астане и 12 областях РК на среду объявили штормовое предупреждение

В Астане и 12 областях Казахстана на 8 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ночью временами ожидается сильный снег, метель, днем низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью и утром, порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке Акмолинской области сильный снег. Ночью метель, днем на севере, востоке области низовая метель. На западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на севере, юге, востоке области, порывы 15-20 м/с, ночью временами 25 м/с. В Кокшетау ночью низовая метель.

Ночью на западе, севере, днем на востоке, в центре Западно-Казахстанской области гололед, низовая метель. На западе, севере, востоке области туман. Ветер южный, юго-западный днем на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью гололед, низовая метель, туман.

На севере Актюбинской области низовая метель, туман.

Днем на севере, юге Восточно-Казахстанской области временами сильный снег. Ночью на западе, севере, юге области метель, днем метель. На востоке, юге области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере области, 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске днем метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем, порывы 15-18 м/с.

Днем на севере, юге Абайской области временами сильный снег. Метель. На востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, юге, в центре области, 15-20, порывы 23 м/с. В Семее днем метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем, порывы 15-18 м/с.

Ночью на юге, востоке, днем на западе, севере Костанайской области метель. На западе, севере, юге области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Костанае днем метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем, порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке, в центре Кызылординской области гололед, низовая метель. На севере, востоке области туман. Ветер северо-западный с переходом на восточный ночью на юге, востоке, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде ночью гололед, низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на восточный ночью, 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке, днем на западе Северо-Казахстанской области низовая метель. На востоке области туман. Ветер западный на западе, юге, востоке области, порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ветер южный, юго-восточный днем на севере области, порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области метель. Ветер северо-западный на западе, севере, юге области, 15-20 м/с.

На востоке, в горных районах Жетысуской области сильный снег, туман. Низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный на востоке, в центре, горных районах области, порывы 15-20, временами 25 м/с. В Талдыкоргане утром и днем ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В предгорных, горных районах Алматинской области временами сильный снег. На севере, юге, в горных районах области временами туман, гололед. Ветер северо-западный на севере, юге, в горных районах области, порывы 18-23 м/с. В Алматы ночью временами сильный снег, туман, гололед. В Конаеве временами туман, гололед. Ветер северо-западный, временами порывы 18-23 м/с.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды на 8 января.