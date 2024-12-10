Задержан бывший сотрудник Антикора Дауренбек Кожабаев, разыскиваемый за взятку

Антикор задержал бывшего сотрудника агентства Дауренбека Кожабаева, находившегося в международном розыске, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве 10 декабря 2024 года напомнили, что Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя территориального департамента по городу Шымкенту Дауренбека Кожабаева. Его подозревают в получении взятки от директора одной из общеобразовательных школ города за освобождение ее от уголовной ответственности.

"В связи с тем, что Кожабаев скрылся от следствия, он объявлен в международный розыск. 30 ноября т. г. в результате оперативно-розыскных мероприятий Агентством по противодействию коррупции совместно с Комитетом национальной безопасности он задержан и водворен в следственный изолятор", – сообщили в агентстве.

Расследование продолжается.

В июле 2024 года Агентство по противодействию коррупции объявило о вознаграждении за информацию, которая помогла бы найти Кожабаева.

По данным СМИ, Дауренбек Кожабаев является братом Максата Кожабаева, экс-зампреда Антикора, которого в 2023 году осудили за мошенничество.