Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев: Сельское хозяйство должно стать высокотехнологичной отраслью

Сельское хозяйство должно стать высокотехнологичной отраслью Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил корпорацию "Восток-Молоко". сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, глава государства был проинформирован о деятельности предприятия, специализирующегося на производстве и переработке молока с использованием новейших технологий. Корпорация вырабатывает более 100 видов молочной продукции.

"На сегодняшний день предприятие увеличивает долю высокорентабельной сельхозпродукции и расширяет экспорт", – говорится в сообщении.

Как рассказали президенту, корпорация имеет четыре собственных хозяйства, в том числе роботизированную ферму, оснащенную оборудованием для автоматической дойки, диагностики и кормления коров. Для обеспечения производства предприятие осуществляет сбор молока в 22 населенных пунктах.

Касым-Жомарт Токаев побеседовал с работниками корпорации. Он подчеркнул, что современное сельское хозяйство должно стать высокотехнологичной отраслью, и пожелал успехов трудовому коллективу.

Токаев прибыл в ВКО утром 26 февраля 2024 года. В аэропорту Усть-Каменогорска главу государства встретил аким ВКО Ермек Кошербаев, а также аким города Жаксылык Омар. Во время поездки Токаев посетил легкоатлетический центр "Ольга Рыпакова" и Центр настольного тенниса в Усть-Каменогорске. 

Читайте также

дело Бишимбаева, избит водитель скорой, Геннадий Головкин
Дело Бишимбаева поступило в суд, снова избили водителя скорой, Головкин возглавил НОК – итоги дня
Стал известен новый состав Национального олимпийского комитета Казахстана
Стал известен новый состав Национального олимпийского комитета Казахстана
Диана Абдуллаева
Токаев Касым-Жомарт Восточно-Казахстанская область Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Из-за сильнейшей за семь лет вспышки на Солнце Землю накроет мощная магнитная буря
Из-за сильнейшей за семь лет вспышки на Солнце Землю накроет мощная магнитная буря
МИД Германии переименовал Киев
МИД Германии переименовал Киев
остановка в Астане
Дом в остановке: социальный эксперимент провели в Астане
Лучше отложить поездку: ДЧС Алматы обратился с важным заявлением к водителям
Лучше отложить поездку: ДЧС Алматы обратился с важным заявлением к водителям
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: