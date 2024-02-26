Токаев: Сельское хозяйство должно стать высокотехнологичной отраслью

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил корпорацию "Восток-Молоко". сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, глава государства был проинформирован о деятельности предприятия, специализирующегося на производстве и переработке молока с использованием новейших технологий. Корпорация вырабатывает более 100 видов молочной продукции.



"На сегодняшний день предприятие увеличивает долю высокорентабельной сельхозпродукции и расширяет экспорт", – говорится в сообщении.

Как рассказали президенту, корпорация имеет четыре собственных хозяйства, в том числе роботизированную ферму, оснащенную оборудованием для автоматической дойки, диагностики и кормления коров. Для обеспечения производства предприятие осуществляет сбор молока в 22 населенных пунктах.

Касым-Жомарт Токаев побеседовал с работниками корпорации. Он подчеркнул, что современное сельское хозяйство должно стать высокотехнологичной отраслью, и пожелал успехов трудовому коллективу.

Токаев прибыл в ВКО утром 26 февраля 2024 года. В аэропорту Усть-Каменогорска главу государства встретил аким ВКО Ермек Кошербаев, а также аким города Жаксылык Омар. Во время поездки Токаев посетил легкоатлетический центр "Ольга Рыпакова" и Центр настольного тенниса в Усть-Каменогорске.