Команда "Челси" поделилась кадрами из Алматы и вызвала критику казахстанцев

12 декабря в Алматы состоялось противостояние футбольных команд "Астана" и "Челси". Команда прибыла накануне и успела прогуляться по городу перед матчем, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствует несколько публикаций в Instagram команды с разными локациями в городе. В кадр попали Вознесенский собор и Вечный огонь в парке им. 28 панфиловцев, метро, мясной рынок на Зеленом базаре, гостиница "Казахстан", площадка на Кок-Тобе.

Между тем алматинцы и казахстанцы не просто не оценили выложенные фото, но и раскритиковали.

Сняли как в фильме Зомбилэнд, не хватает автолавки с мороженым и музыкой пеннивайз.

Ребята, кто бы вас сопровождал, у него плохо получилось.

Мобилографты жумысынан шыгару керек мана ет базарда енди знакты тусирип тур дым фантазиясы жок екен.

Админ думал, что он в Северной Корее.

Когда мой дедушка приезжает в город, он произвольно снимает видео и отправляет в семейный чат.

Вы не видите перед собой гору?

Бир нормальный фото жок па?

Вы бы еще продуктовый магазин скинули, СММ уровень Тоттенхэма.

В Алматы много красивых мест, для фото почему-то выбрана только одна церковь. Посетите высочайший горный спортивный комплекс Медеу, горнолыжную курортную зону Шымбулак и другие красивые места.

Красивые места Алматы специально не показывают, что ли?

Если подвести итог комментариям, то казахстанцев огорчило, что иностранным гостям не показали настоящие красоты Алматы.

Футбольный клуб "Астана" 12 декабря проиграл лондонскому "Челси" со счетом 3:1.

Отметим, что критику казахстанцев вызвали не только фото команды в Instagram, но и условия, в которых Центральный стадион принимал гостей. Ряды и сиденья были усыпаны снегом. В связи с этим управляющего стадионом Бауыржан Жумажанов отстранили от должности в тот же вечер.