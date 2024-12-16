В нескольких областях Казахстана возобновили движение на трассах после сильного снегопада

В Жамбылской, Туркестанской, Жетысуской, Алматинской и Абайской областях открыто движение для автотранспорта, которое ранее приостановили из-за плохих погодных условий, в том числе – обильного снегопада, сообщает Zakon.kz

По информации пресс-службы "КазАвтоЖол", 16 декабря 2024 года открыто движение для автотранспорта на следующих автодорогах республиканского значения:

В Жамбылской области

Участок автодороги "Алматы-Ташкент-Термез" км 534-593 (от села Айша биби до границы Туркестанской области).

В 07:00 открыто движение для автотранспорта на следующих автодорогах республиканского значения:

"Алматы-Ташкент-Термез" (дорога I категории) км. 159-238, уч. с. Кенен – с. Кайнар.

В Туркестанской области

Участок автодороги "Алматы-Ташкент-Термез" км 593-674 (от границы Жамбылской области до города Шымкент)

16 декабря 2024 года в 07:00 на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для автотранспорта:

В Алматинской области:

"Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос" км 136-172 (от с. Шелек до с. Кокпек)

"Кокпек-Кеген-Тюп" км 0-72 (от с. Кокпек до с. Кеген)

"Алматы – Усть-Каменогорск" км 77-124 (участок г. Конаев – гр. Жетысуской области).

"Алматы-Шелек-Хоргос" км 136-254 (от с. Шелек до границы Жетысуской области)

В Жетысуской области:

"Алматы – Усть-Каменогорск" км 40-68 (уч. с. Сарыозек-Коктал перевал Алтын Емель)

"Алматы – Усть-Каменогорск" км 276-480 (участок г. Талдыкорган – п. Кольбай).

"Алматы – Усть-Каменогорск" км 124-276 (участок гр. Алматинской области – г. Талдыкорган).

"Алматы-Усть-Каменогорск" км 480-615, уч. п. Кольбай – гр. Абайской области.

16 декабря 2024 года в 08:00 на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для автотранспорта:

В Абайской области:

"Алматы-Усть-Каменогорск" км 615-967, уч. гр. обл. Жетісу – с. Калбатау.

В управлении отметили, что автолюбители могут получить всю информацию касательно автодорог страны, обратившись в круглосуточный Колл-центр по номеру: 1403.

Ранее в пресс-службе "КазАвтоЖола" рассказали, что на трассе Алматы – Усть-Каменогорск ограничили движение.