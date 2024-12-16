#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
522.49
547.88
5.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
522.49
547.88
5.06
События

В нескольких областях Казахстана возобновили движение на трассах после сильного снегопада

Фуры, грузовая машина, грузовик, трасса , фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 10:12 Фото: unsplash
В Жамбылской, Туркестанской, Жетысуской, Алматинской и Абайской областях открыто движение для автотранспорта, которое ранее приостановили из-за плохих погодных условий, в том числе – обильного снегопада, сообщает Zakon.kz

По информации пресс-службы "КазАвтоЖол", 16 декабря 2024 года открыто движение для автотранспорта на следующих автодорогах республиканского значения:

В Жамбылской области

Участок автодороги "Алматы-Ташкент-Термез" км 534-593 (от села Айша биби до границы Туркестанской области).

В 07:00 открыто движение для автотранспорта на следующих автодорогах республиканского значения:

  • "Алматы-Ташкент-Термез" (дорога I категории) км. 159-238, уч. с. Кенен – с. Кайнар.

В Туркестанской области

Участок автодороги "Алматы-Ташкент-Термез" км 593-674 (от границы Жамбылской области до города Шымкент)

16 декабря 2024 года в 07:00 на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для автотранспорта:

В Алматинской области:

  • "Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос" км 136-172 (от с. Шелек до с. Кокпек)
  • "Кокпек-Кеген-Тюп" км 0-72 (от с. Кокпек до с. Кеген)
  • "Алматы – Усть-Каменогорск" км 77-124 (участок г. Конаев – гр. Жетысуской области).
  • "Алматы-Шелек-Хоргос" км 136-254 (от с. Шелек до границы Жетысуской области)

В Жетысуской области:

  • "Алматы – Усть-Каменогорск" км 40-68 (уч. с. Сарыозек-Коктал перевал Алтын Емель)
  • "Алматы – Усть-Каменогорск" км 276-480 (участок г. Талдыкорган – п. Кольбай).
  • "Алматы – Усть-Каменогорск" км 124-276 (участок гр. Алматинской области – г. Талдыкорган).
  • "Алматы-Усть-Каменогорск" км 480-615, уч. п. Кольбай – гр. Абайской области.

16 декабря 2024 года в 08:00 на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для автотранспорта:

В Абайской области:

"Алматы-Усть-Каменогорск" км 615-967, уч. гр. обл. Жетісу – с. Калбатау.

В управлении отметили, что автолюбители могут получить всю информацию касательно автодорог страны, обратившись в круглосуточный Колл-центр по номеру: 1403.

Ранее в пресс-службе "КазАвтоЖола" рассказали, что на трассе Алматы – Усть-Каменогорск ограничили движение.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Поделиться новостью
Читайте также
Президент поздравил казахстанцев с Днем Независимости
События
08:01, Сегодня
Президент поздравил казахстанцев с Днем Независимости
В Астане 12 000 человек спели гимн Казахстана
События
06:40, Сегодня
В Астане 12 000 человек спели гимн Казахстана
Более 200 грузовиков пришлось сопровождать полицейским в Туркестанской области
События
01:02, 16 декабря 2024
Более 200 грузовиков пришлось сопровождать полицейским в Туркестанской области
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: