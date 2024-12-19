Получил взятку 75 млн тенге и сбежал в Грузию: экс-госслужащего посадили на 10 лет в ЗКО

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО огласили приговор экстрадированному из Грузии бывшему сотруднику органов государственных доходов по факту получения взятки в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 19 декабря 2024 года в Главной транспортной прокуратуре, в рамках судебного процесса государственным обвинителем доказано, что подсудимый в период с декабря 2021 по сентябрь 2022 года получил взятку в сумме 75 720 000 тенге за беспрепятственный проезд транспортных средств через автомобильный пункт пропуска на казахстанско-российской границе.

Экс-госслужащий приговорен к 10 годам лишения свободы с лишением права работать в государственных и финансовых организациях. Кроме того, суд применил конфискацию имущества и взыскал с подсудимого сумму взятки.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Об экстрадиции осужденного из Грузии Генеральная прокуратура рассказывала в январе 2024 года. По информации ведомства, после получения взяток сотрудник органов государственных доходов скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В октябре 2023 года его задержали на территории Грузии.