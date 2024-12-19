#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
522.63
548.66
5.07
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
522.63
548.66
5.07
События

Получил взятку 75 млн тенге и сбежал в Грузию: экс-госслужащего посадили на 10 лет в ЗКО

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 11:13 Фото: Zakon.kz
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО огласили приговор экстрадированному из Грузии бывшему сотруднику органов государственных доходов по факту получения взятки в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 19 декабря 2024 года в Главной транспортной прокуратуре, в рамках судебного процесса государственным обвинителем доказано, что подсудимый в период с декабря 2021 по сентябрь 2022 года получил взятку в сумме 75 720 000 тенге за беспрепятственный проезд транспортных средств через автомобильный пункт пропуска на казахстанско-российской границе.

Экс-госслужащий приговорен к 10 годам лишения свободы с лишением права работать в государственных и финансовых организациях. Кроме того, суд применил конфискацию имущества и взыскал с подсудимого сумму взятки.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Об экстрадиции осужденного из Грузии Генеральная прокуратура рассказывала в январе 2024 года. По информации ведомства, после получения взяток сотрудник органов государственных доходов скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В октябре 2023 года его задержали на территории Грузии.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
В Алматы поймали мошенницу, которая 12 лет скрывалась благодаря смене личных данных
События
11:35, Сегодня
В Алматы поймали мошенницу, которая 12 лет скрывалась благодаря смене личных данных
Евразийский банк поддержал грантами социальные проекты своих сотрудников
События
09:43, Сегодня
Евразийский банк поддержал грантами социальные проекты своих сотрудников
Метель, снегопад и гололед: во всех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
События
21:35, 18 декабря 2024
Метель, снегопад и гололед: во всех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: