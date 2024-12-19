Снежные лавины спустили взрывами на популярной трассе в ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Очаги лавинной опасности ликвидировали на одной из самых оживленных автодорог – Усть-Каменогорск – Самарское (132-137 км), где количество снега на склонах составляет 70 см и расположено восемь лавиносборов. В результате четырех взрывов сошло 1900 кубометров снега, сообщает Zakon.kz.

"Восточный Казахстан является одним из самых лавиноопасных регионов в Республике. На обслуживаемой ВК филиалом "Казселезащиты" территории находится 325 лавиносборов, 93 километра автодорог, попадающие в зону воздействия снежных лавин. Во время отложения снега необходимо учитывать влияние многих процессов. Форму, размер кристаллов снега, характер залегания и плотность поверхностного слоя, температуру воздуха, направление и скорость ветра, параметры подстилающей поверхности", – отметил руководитель ВК филиала "Казселезащита" Советбек Станбеков. ДЧС ВКО рекомендует избегать мест возможного схода лавин. Как уточняется, это чаще всего происходит "на склонах крутизной более 30 градусов". Фото: пресс-служба ДЧС ВКО Ранее спасатели ВКО показали мощь маленькой "бомбочки".

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