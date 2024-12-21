Токаев назначил нового министра национальной экономики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Республики Казахстан. Им стал Серик Жумангарин, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ, подписанный президентом, 21 декабря 2024 года опубликовали на сайте Акорды.

"Указом главы государства Жумангарин Серик Макашевич назначен заместителем премьер-министра – министром национальной экономики Республики Казахстан", – говорится в документе.

Также сообщается, что Серик Жумангарин освобожден от ранее занимаемой должности.

Серик Жумангарин родился 22 июля 1969 года в Актобе. В 1993 году окончил Московский энергетический институт по специальности "теплофизика", в 1997 году – Казахский государственный университет им. Е.А. Букетова ("экономика"), в 2013 году – Международную академию бизнеса (степень магистра делового администрирования).

Трудовую деятельность начал с должности коммерческого директора МЧП "Тынай" (1993-1994).

В разные годы работал вице-министром национальной экономики РК (01.2017-04.2019); членом коллегии Евразийской экономической комиссии от РК (с 21.05.2019), министром по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК (20.12.2019-14.09.2020); председателем Агентства по защите и развитию конкуренции РК (14.09.2020-15.08.2022).

С 2022 по 2023 год был заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции Республики Казахстан. С 2023 по 2024 год занимал должность заместителя премьер-министра Республики Казахстан.

21 декабря 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Нурлана Байбазарова. Он с 6 февраля 2024 года был заместителем премьер-министра – министром национальной экономики РК.