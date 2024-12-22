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События

Снежный понедельник: холод и метель обрушатся на Казахстан 23 декабря

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки , фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 18:41 Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на понедельник, 23 декабря, сообщает Zakon.kz.

По данным "Казгидромета", по-прежнему с влиянием ложбины циклона и связанными с ним атмосферными фронтами на большей части страны ожидается снег с метелью.


"На западе страны ожидаются осадки в виде дождя и снега. По стране ожидаются усиление ветра, туман, на западе – гололед", – говорится в сообщении.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 23 по 25 декабря 2024 года. Подробнее можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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