Снежный понедельник: холод и метель обрушатся на Казахстан 23 декабря
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на понедельник, 23 декабря, сообщает Zakon.kz.
По данным "Казгидромета", по-прежнему с влиянием ложбины циклона и связанными с ним атмосферными фронтами на большей части страны ожидается снег с метелью.
"На западе страны ожидаются осадки в виде дождя и снега. По стране ожидаются усиление ветра, туман, на западе – гололед", – говорится в сообщении.
Ранее специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 23 по 25 декабря 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.
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