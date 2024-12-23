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События

Астанчане не смогли попасть на концерт популярной группы из-за 18-летнего парня

Астанчане купили поддельные билеты на концерт группы Орда, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 16:32 Фото: pixabay
В Астане поклонники группы "Орда" купили билеты на концерт, но не смогли туда попасть: на входе выяснилось, что билеты поддельные, сообщает Zakon.kz.

За поддельные билеты, как рассказали в полиции Астаны, обманутые меломаны отдали от 10 до 20 тыс. тенге. Сумма общего ущерба составляет около 200 тыс. тенге.

"В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции столичного района Алматы установили 18-летнего гражданина. Парень, создав в Instagram фейковый аккаунт, предлагал несуществующие билеты на концерты популярных певцов. Оперативники смогли выявить подозреваемого через его банковский счет, куда потерпевшие отправляли денежные средства. Молодой человек дал признательные показания", – сообщили в ДП.

В рамках расследования установлена причастность подозреваемого к 11 аналогичным эпизодам.

В полиции рекомендуют не переходить по ссылкам из рекламных объявлений в социальных сетях. Безопаснее самостоятельно найти официальный сайт компании, услугами которой вы хотите воспользоваться.

Отметим, что мошенники пользуются не только желанием людей сходить на концерты. Так, например, полиция выступила с предупреждением по поводу фальшивых дедов морозов. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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