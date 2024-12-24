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События

Министр обороны Руслан Жаксылыков возглавил Федерацию спортивного и боевого самбо Казахстана

Министр обороны Жаксылыков возглавил федерацию спортивного и боевого самбо, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 12:49 Фото: Минобороны РК
На внеочередном заседании Федерации спортивного и боевого самбо в Астане прошли выборы главы организации. За кандидатуру Руслана Жаксылыкова единогласно проголосовали все члены федерации. На этом посту он сменил Айдоса Акжанова, сообщает Zakon.kz.

Новый руководитель общественного объединения Руслан Жаксылыков – мастер спорта СССР по дзюдо, неоднократный чемпион, призер республиканских и международных соревнований по самбо и дзюдо, рассказали в Минобороны 24 декабря 2024 года.

"Выражаю членам федерации благодарность за продуктивную работу и доверие, оказанное мне. Спортивное и боевое самбо планируется внедрить в систему подготовки личного состава в военной и правоохранительной деятельности. Нам предстоит вместе проделать большую работу по масштабному развитию этого вида спорта, в том числе и как военно-прикладного", – сказал генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Новый президент федерации озвучил план действий на ближайшую перспективу.

"В 2025 году самбо будет включено в программу Военно-спортивных игр дружественных армий государств – участников СНГ и в Спартакиаду Вооруженных сил Республики Казахстан. Запланирован комплекс мероприятий для развития по линии военно-патриотического воспитания молодежи, пройдет открытый республиканский турнир по самбо на Кубок министра обороны РК. В планах – открытие отделения самбо в алматинском Военно-спортивном колледже имени Бауыржана Момышулы, где преимущество будет отдаваться детям из многодетных семей, военнослужащих и сельской молодежи. В целях массового развития будем приглашать специалистов-инструкторов по боевому самбо в ряды Вооруженных сил", – поделился президент федерации.

Получат развитие и региональные федерации. На сегодняшний день в более 1100 секциях по самбо занимаются свыше сорока тысяч человек.

Федерация, входящая в международную федерацию самбо, приложит максимум усилий для массового развития спортивного и боевого самбо и результативности выступлений казахстанских самбистов на международных соревнованиях.

12 декабря в Казахстане сменился президент Федерации тяжелой атлетики. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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