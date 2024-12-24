Туман, смог и гололед: в Астане, Алматы и 13 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и Шымкенте, а также 13 областях Казахстана на 25 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный в районе Алакольских озер, порывы 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области туман. В Туркестане ночью и утром туман.

В Шымкенте ночью и утром туман.



На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман. С 20:00 24 декабря до 20:00 25 декабря по городам Риддер и Усть-Каменогорск в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

На западе, востоке, в центре Абайской области туман. С 20:00 24 декабря до 20:00 25 декабря по Семею в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.



Ночью и утром на востоке, юге Костанайской области туман.

На западе, севере, юге Атырауской области туман. В Атырау ночью и утром туман.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами туман. В Конаеве ночью и утром туман.

В Алматы ночью и утром туман.



В Астане временами туман.

Ночью и утром на севере, в центре Мангистауской области туман.

25-26 декабря на юге, в горных районах Жамбылской области туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области, 15-20 м/с. В Таразе 25-26 декабря временами туман.

На юге, востоке Павлодарской области туман. В Павлодаре туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области гололед, туман. В Уральске гололед, туман.

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области туман. В Петропавловске туман.

На западе, севере, юге Акмолинской области туман.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на среду, 25 декабря. Подробнее можно узнать здесь.