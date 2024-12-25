В "Росавиации" прокомментировали крушение самолета в Актау

25 декабря 2024 года в "Росавиации" озвучили некоторые детали крушения самолета в Актау, сообщает Zakon.kz.

Как информировали в организации, сегодня, 25 декабря 2024 года, около 12:30 в районе восточного побережья Каспийского моря при заходе на посадку в аэропорту Актау столкнулся с землей самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL.

"Перевозчик выполнял рейс из Баку в Грозный. Предварительно: после столкновения с птицами из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна его командир принял решение "идти" на запасной аэродром – им был выбран Актау", – указано в сообщении "Росавиации".

Также отмечается, что "Росавиация" находится в контакте с перевозчиком AZAL, авиационными властями Азербайджана и Казахстана.

25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Известно, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines. Перед происшествием борт столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.

По факту крушения возбуждено уголовное дело.