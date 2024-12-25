#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.89
536.32
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.89
536.32
5.17
События

В "Росавиации" прокомментировали крушение самолета в Актау

Росавиация, крушение самолета в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 13:47 Фото: скриншот видео
25 декабря 2024 года в "Росавиации" озвучили некоторые детали крушения самолета в Актау, сообщает Zakon.kz.

Как информировали в организации, сегодня, 25 декабря 2024 года, около 12:30 в районе восточного побережья Каспийского моря при заходе на посадку в аэропорту Актау столкнулся с землей самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL.

"Перевозчик выполнял рейс из Баку в Грозный. Предварительно: после столкновения с птицами из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна его командир принял решение "идти" на запасной аэродром – им был выбран Актау", – указано в сообщении "Росавиации".

Также отмечается, что "Росавиация" находится в контакте с перевозчиком AZAL, авиационными властями Азербайджана и Казахстана. 

25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Известно, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines. Перед происшествием борт столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. 

По факту крушения возбуждено уголовное дело. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Крушение самолета в Актау: опубликован полный список пассажиров
События
14:04, Сегодня
Крушение самолета в Актау: опубликован полный список пассажиров
Падение самолета в Казахстане: создана комиссия по расследованию причин
События
13:51, Сегодня
Падение самолета в Казахстане: создана комиссия по расследованию причин
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: