Что известно о состоянии выживших во время крушения самолета в Актау

25 декабря вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев рассказал о состоянии пострадавших во время крушения самолета в Актау, сообщает Zakon.kz.

По его словам, выжившие находятся в двух больницах: областной – 27 человек, и в детской – двое детей.

"Один в реанимации – состояние его оценивается как стабильно-тяжелое. В областной больнице для взрослых находятся 27 человек, из них 11 сейчас в реанимации, из них семь человек в крайне тяжелом, но стабильные, и одна женщина в крайне тяжелом состоянии, нестабильна, без сознания, на ИВЛ. Необходимая помощь оказывается в полном объеме, лекарственными средствами обеспечены, ни дефицита, никаких проблем нет", – заявил вице-премьер.

Более подробно о состоянии пострадавших рассказал вице-министр здравоохранения Тимур Муратов.





"Они поступили с различными повреждениями, политравмами, сочетанными травмами головы, грудной клетки и различными переломами, с повреждениями скелета. В данный момент им всем оказывается полноценная медицинская помощь. Недостатка каких-либо ресурсов медицинского назначения, в том числе компонентов крови, лекарств мы не испытываем". Тимур Муратов

Он отметил, что прилетевшие специалисты республиканского уровня по линии санитарной авиации уже приступили к работе. Они дополнительно консультируют наших местных коллег, осматривают пациентов, возможно, будет какая-то коррекция лечения.

"Также хотел отметить, что сегодня были организованы своевременной доезд и эвакуация всех пострадавших пациентов". Тимур Муратов

22 бригады скорой медицинской помощи помощи были задействованы. Также 6 бригад Центра медицины катастроф.

Ранее сообщалось, что на месте падения самолета в Актау ввели режим ЧС местного масштаба.

Трагедия произошла в полдень 25 декабря, когда пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.

По последней информации, число выживших при крушении самолета в Актау составляет 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил журналистам о том, что в авиакатастрофе в Актау погибли 38 человек.

Также Бозумбаев рассказал, почему упал самолет и была ли угроза падения на жилые дома.

В связи с трагедией заведено уголовное дело по ст. 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта".

