Новые монеты: Нацбанк поделился хорошей новостью для коллекционеров

Сегодня, 17 декабря 2024 года, в Национальном банке Казахстана (НБК) поделились хорошей новостью, которая касается любителей коллекционировать монеты, сообщает Zakon.kz.

В частности, Нацбанк выпускает в обращение коллекционные монеты SHYMBULAQ из серии "Природные жемчужины Казахстана" и TULPAR из серии "Легенды и мифы кочевников".

"Реализация коллекционных монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК kazcoins.nationalbank.kz с 20 декабря 2024 года", – говорится в сообщении, распространенном во вторник.

О коллекционных монетах SHYMBULAQ

Монета SHYMBULAQ открывает серию монет "Природные жемчужины Казахстана", призванную популяризировать красоту и богатство природы нашей страны. В рамках этой серии будут выпускаться монеты, посвященные различным природными достопримечательностям, включая горы и каньоны, водоемы и прочие природные объекты.

Фото: nationalbank.kz

В дизайне монеты SHYMBULAQ использован стилизованный контур карты Казахстана, на которой изображен горнолыжный курорт Шымбулак и лыжник, окруженный петроглифами и элементами сакского стиля. В правом нижнем углу монеты указаны географические координаты курорта Шымбулак.

Монеты изготовлены из серебра 925 пробы с применением технологии цветной печати и интерференционного радужного покрытия. Масса монеты – 31,1 г, размер – 45х30 мм, качество изготовления – proof, номинал – 1 тыс. тенге, тираж изготовления – 1 тыс. штук.

О коллекционных монетах TULPAR

TULPAR – первая монета новой серии "Легенды и мифы кочевников". Серия создана с целью культурного просвещения населения Казахстана и гостей страны.

Фото: nationalbank.kz

TULPAR – мифический крылатый конь в тюркской мифологии, является символом быстроты, силы, свободы и вдохновения. В культурах многих тюркских народов он занимает важное место в фольклоре и эпосах.

Монеты изготовлены из серебра 925 пробы с применением технологии нанесения золочения. Масса монеты – 31,1 г, диаметр – 38,61 мм, качество изготовления – black-proof, номинал – 1 тыс. тенге, тираж изготовления – 1 тыс. штук.

Также НБК выпускает в обращение коллекционные монеты AIÝ из серии "Культовые животные – тотемы кочевников".

"Реализация коллекционных монет AIÝ из серебра номиналом 1 тыс. тенге и из сплава мельхиора номиналом 500 и 200 тенге будет осуществляться через интернет-магазин НБК kazcoins.nationalbank.kz с 19 декабря 2024 года, с доставкой посредством АО "Казпочта". Коллекционные монеты AIÝ номиналом 5 тыс. тенге поступят в продажу через интернет-магазин НБК kazcoins.nationalbank.kz 23 декабря 2024 года и будут реализовываться посредством самовывоза". Пресс-служба Нацбанка

О коллекционных монетах AIÝ

AIÝ (медведь) – седьмая монета в серии "Культовые животные – тотемы кочевников", в дизайне которой сочетается натуралистический и трафаретный вид животного, изображенный в сакском стиле.

AIÝ (медведь) – это символ силы, стойкости и связи с природой.

Монеты изготовлены:

из серебра 925 пробы массой 777,5 г, диаметром 100 мм, с бриллиантовой вставкой диаметром 2 мм, качеством proof, номиналом 5 тыс. тенге, тиражом 200 штук;

Изображение монеты из серебра номиналом 5000 тенге

Фото: nationalbank.kz

из серебра 925 пробы массой 31,1 г, диаметром 38,61 мм, с бриллиантовой вставкой диаметром 1 мм, качеством proof, номиналом 1 тыс. тенге, тиражом 3 тыс. штук.

Изображение монеты из серебра номиналом 1000 тенге

Фото: nationalbank.kz

из сплава мельхиора (МН 25), массой 15 г, диаметром 33 мм, качеством рrооf-like, номиналом 500 тенге, тиражом 3 тыс. штук.

Изображение монеты из мельхиора качеством рrооf-like

Фото: nationalbank.kz

из сплава мельхиора (МН 25), массой 11,17 г, диаметром 31 мм, качеством brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 10 тыс. штук.

Изображение монеты из мельхиора качеством brilliant uncirculated

Фото: nationalbank.kz

"Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны. Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе", – заключили в Нацбанке.

21 ноября 2024 года Нацбанк анонсировал выпуск новых коллекционных монет "Мечети и соборы Казахстана".