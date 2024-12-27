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События

КНБ сообщил о задержании трех казахстанцев

КНБ сообщил о задержании трех казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 09:16 Фото: gov.kz
Департаментами Комитета Национальной безопасности (КНБ) КНБ и Пограничной службы при координации прокуратуры Мангистауской области пресечен международный канал поставки наркотиков. Трое казахстанцев взяты под стражу, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованной информации Комитета за 27 декабря 2024 года, из незаконного оборота изъято более 600 таблеток метадона и 300 граммов опия.

КНБ сообщил о задержании трех казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 09:16

Фото: gov.kz

Также отмечено, что еще в ноябре 2024 года усилиями ДКНБ при координации прокуратуры Мангистауской области ликвидирован внутренний канал поставки наркотических средств из южных регионов, где было изъято свыше 300 кг наркотиков каннабисной группы.

КНБ сообщил о задержании трех казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 09:16

Фото: gov.kz

"По вышеуказанным фактам проводятся досудебные расследования по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 297 Уголовного кодекса".Пресс-служба КНБ РК

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось о приговоре двум казахстанцам по уголовным делам, которые расследовал Комитет национальной безопасности. По информации ведомства, они в 2020-2022 годах состояли в рядах террористических организаций в Сирии.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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