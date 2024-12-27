Какой будет погода в Казахстане в последние дни 2024 года

Синоптики "Казгидромета" предоставили прогноз погоды по стране на 28-30 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В эти дни ожидается неустойчивый характер погоды.

"В ближайшие двое суток северные и восточные регионы все еще будут под влиянием ложбины северо-западного циклона, с которым ожидаются снег и метель. Лишь 28 декабря с отрогом очередного антициклона на севере страны погода прояснится", – рассказали синоптики.

С приближением циклона из районов Средиземного моря на западе, с 27 декабря на юге, затем и на юго-востоке Казахстана также будет неустойчивая погода, пройдут осадки (дождь, снег) и гололед. По республике ожидается туман, на севере страны –усиление ветра.

На большей части республики установилась температура выше своих климатических показателей, однако в северных регионах ожидается небольшое понижение температуры воздуха: ночью до 7-15, днем до 5-10 мороза. На остальной территории страны значительных изменений в температурном фоне не ожидается.

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