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Общество

Сколько снежных барсов осталось в Казахстане

Снежный барс, Казахстан, численность снежных барсов , фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 16:29 Фото: pixabay
В Казахстане предпринят ряд комплексных мер по восстановлению численности снежного барса, на ключевых участках обитания созданы особо охраняемые природные территории на площади 3,6 млн га, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на заседании правительства 17 декабря 2024 года, сейчас порядка 70% мест обитания снежного барса защищены статусом особо  охраняемых природных территорий. 

"Активно применяются современные методы учета и мониторинга, используются фотоловушки и спутниковая телеметрия. 11 особей барса помечены спутниковыми ошейниками", – сказал Ерлан Нысанбаев.

Популяция снежного барса в Казахстане за последние десятилетия претерпела значительные изменения. По оценке ученых, численность барса на начало 1980-х годов была определена в 180-200 особей, однако в 1990-х годах она упала до критических уровней в 80-100 особей.

Благодаря принимаемым усилиям по охране и мониторингу удалось увеличить численность снежного барса до 180 особей.

Ранее сообщалось, что самка снежного барса с детенышами попала в фотоловушку в Кольсае.

Бауыржан Муканов
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