Какая погода ожидает казахстанцев в новогоднюю ночь: прогноз с 30 декабря по 1 января

Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 30 декабря по 1 января, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 30 декабря, по прогнозам синоптиков, на большей части территории Казахстана в связи с прохождением атмосферных фронтов прогнозируется снег.

"На востоке и в центре страны – низовая метель. На западе и юге – осадки в виде дождя и снега, при этом на юге республики они будут особенно сильные", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

Под влиянием отрога антициклона в северо-западных, юго-восточных регионах страны сохраняется погода без осадков. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра.

В Астане

30 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°, днем -7-9°.

31 декабря: переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°, днем -6-8°.

1 января: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -8-10°, днем -4-6°.

В Алматы

30 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +4+6°.

31 декабря: переменная облачность, осадки (преимущественно снег), гололед. Временами туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°, днем 0+2°.

1 января: ночью переменная облачность, снег, гололед, туман. Днем переменная облачность, без осадков. Утром – туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем -1+1°.

В Шымкенте

30 декабря: переменная облачность, временами осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°, днем +4+6°.

31 декабря: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +3+5°.

1 января: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +2+4°.

Ранее синоптики сообщили, что в Алматы потеплеет до +5°С перед Новым годом.