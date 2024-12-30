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События

Понижение температуры ожидается в Алматы в первые дни нового года

прогноз погоды на январь 2025 год, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 19:05 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали жителям южной столицы, какую погоду ожидать в первые десять дней наступающего 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно декадному прогнозу, температура воздуха в Алматы пойдет на понижение в ближайшие десять дней. 

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 1 по 10 января градусники покажут температуру от +3 градусов в дневные часы до -12°С – в ночные.

Кроме того, изредка будут наблюдаться осадки, преимущественно в виде снега. Перемену погоды будет сопровождать усиление ветра.

1 января: переменная облачность, ночью снег. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +1+3°С.

2 января: переменная облачность, днем снег. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем 0,+2°С.

3-4 января: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +1+3°С.

5 января: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный,        5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем 0,-2°С.

6 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +1+3°С.

7 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +1+3°С.

8 января: переменная облачность, снег. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3-5°С.

9 января: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -5-7°С.

10 января: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -3-5°С.

Ранее представители гидрометцентра рассказали, какая погода будет сопровождать казахстанцев в праздничные дни и ждать ли осадков алматинцам на новогоднюю ночь

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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