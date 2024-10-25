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Праздничный салют на фоне Акорды попал в объектив популярного фотографа

Праздничный салют на фоне Акорды попал в объектив популярного фотографа , фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 23:40 Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф Дмитрий Доценко 25 октября запечатлел грандиозный салют, который прошел в честь Дня Республики в Астане, сообщает Zakon.kz.

Красивые фотографии он разместил на своей странице в Instagram.

"Делюсь с вами фотографиями сегодняшнего красочного салюта в нашей столице. На фоне Акорды выглядит очень красиво! Мира и процветания Казахстану", – написал Доценко под постом. 

Ранее сообщалось, что в столичном Триатлон парке 25 октября 2024 года прогремел праздничный салют. Свыше 10 тыс. человек пришли посмотреть на запуск фейерверков. В течение четырех минут в небо произвели 2500 залпов фейерверков высотой от 30 до 250 метров. Протяженность составила 150 метров. 

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