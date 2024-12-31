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События

Токаев: Мы будем продолжать повышать статус педагогов, врачей и ученых

Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент , фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 01:05 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем новогоднем обращении заявил, что государство продолжит повышать статус педагогов, врачей и ученых, сообщает Zakon.kz.
"Государство будет уделять повышенное внимание развитию образования и здравоохранения, науки и культуры. Мы будем продолжать строить новые школы и больницы, повышать статус педагогов, врачей, ученых и деятелей культуры. И, конечно, государство будет поддерживать молодежь", – сказал он.

Также президент отметил, что в следующем году нас ожидает ряд знаковых дат.


"Мы достойно отметим 80-летие Великой Победы. На высоком уровне проведем тридцатилетние юбилеи Конституции и Ассамблеи народа Казахстана. В знак признания заслуг людей труда предстоящий год мною объявлен Годом рабочих профессий. Особое внимание будет уделено продвижению в обществе таких ценностей, как патриотизм, трудолюбие и профессионализм", – подчеркнул Токаев.

Что еще сказал президент в своем новогоднем обращении можно узнать здесь.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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