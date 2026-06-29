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События

101-й день рождения отметила в Алматы ветеран ВОВ Екатерина Баранова

ветеран ВОВ Екатерина Баранова, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 18:38 Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
В Алматы ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Александровна Баранова отметила свой 101-й день рождения. Замечательной новостью сегодня, 29 июня 2026 года, поделились в пресс-службе Алматинского гарнизона, сообщает Zakon.kz.

По случаю знаменательной даты военнослужащие Департамента по делам обороны Алматы, Управления по делам обороны Алмалинского района, а также представители местных исполнительных органов посетили ветерана, вручили ей поздравительный адрес и передали слова искренней благодарности от имени министра обороны РК за ее неоценимый вклад в Великую Победу, самоотверженный труд и верность Родине.

ветеран ВОВ Екатерина Баранова, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 18:38

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

ветеран ВОВ Екатерина Баранова, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 18:38

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Жизненный путь Екатерины Александровны – пример мужества, стойкости и беззаветного служения своему народу. После окончания семи классов она поступила в Старооскольский медицинский техникум, где обучалась на фельдшера. Однако мирную жизнь прервала война.

ветеран ВОВ Екатерина Баранова, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 18:38

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В 1943 году после освобождения родного района от немецко-фашистских и венгерских войск Екатерина Баранова была призвана в ряды армии и направлена в госпиталь 1-го Украинского фронта. До декабря 1945 года она ухаживала за ранеными бойцами, ежедневно спасая жизни и помогая солдатам возвращаться в строй. День Победы ветеран встретила в чехословацком городе Карловы Вары.

ветеран ВОВ Екатерина Баранова, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 18:38

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

За проявленные мужество и преданность Родине Екатерина Александровна награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией", "За освобождение Праги", а также многочисленными юбилейными наградами.

Несмотря на столь почтенный возраст, Екатерина Александровна сохраняет силу духа, жизнелюбие и оптимизм. Для ветерана особенно ценны внимание, уважение и забота со стороны военнослужащих и молодого поколения, которые с благодарностью чтят подвиг героев Великой Отечественной войны.

Подобные встречи являются данью глубокого уважения поколению победителей, благодаря которому нынешние поколения живут под мирным небом.

военнослужащие, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 18:38

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

9 мая 2026 года сообщалось, что в Астане потомкам казахстанских партизан вручили награды Франции.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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