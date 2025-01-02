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События

Штормовое предупреждение на 3 января затронуло большую часть Казахстана

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 20:41 Фото: pixabay
В 11 областях Казахстана на 3 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на юге, севере, востоке Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, востоке Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ночью ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются туман, гололед. Ночью ветер юго-западный порывы 18 м/с.

Ночью на юге, западе Карагандинской области ожидаются небольшие осадки, днем на севере области осадки (дождь, снег). Ночью на юге, западе области, днем на севере области метель, гололед. На западе, севере, юге области временами туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Караганде днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный временами порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Улытауской области ожидаются метель, гололед, днем на западе, севере, востоке области низовая метель, гололед. На западе, севере, юге области временами туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Семее днем ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается метель. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный на севере, востоке области 15-20, ночью порывы 23 м/с. В Актобе ночью ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

В Костанае ночью и утром ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

В Кокшетау ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, туман. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с.

Ранее прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 3 января 2025 года опубликовали синоптики.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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