Штормовое предупреждение на 19 января затронуло почти весь Казахстан

В 15 областях Казахстана на 19 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. В Кызылорде временами ожидаются туман, гололед.

На западе, севере Карагандинской области ожидается низовая метель. На юге, востоке области временами туман. В Караганде ожидается низовая метель.

На севере, юге, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром на юге Абайской области ожидается туман.

На западе, севере Улытауской области ожидается низовая метель. Ночью на юге области низовая метель, днем на юге области осадки (дождь, снег), гололед. На юге, востоке, в центре области временами туман. В Жезказгане ожидается низовая метель. Временами туман.

На северо-западе, юге Алматинской области временами ожидается туман, на дорогах гололедица. В Алматы временами ожидается туман. В Конаеве временами ожидается туман.

На западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на юге, западе области порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге Актюбинской области ожидаются низовая метель, гололед, днем гололед. В Актобе днем ожидается гололед.

Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидается метель. Ночью и утром на севере области ожидается туман.

На севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман.

Днем на западе, юге, востоке Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед. На севере, западе области туман. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

По Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Уральске ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются туман, гололед. В Актау ночью и утром ожидается гололед.

Ночью на севере, в центре Жетысуской области ожидается туман. В Талдыкоргане ночью ожидается туман.

На западе, юге Акмолинской области ожидается низовая метель.

Ранее сообщалось, какую погоду принесет северный циклон в Казахстан 19 января.