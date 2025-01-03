#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
525.11
546.74
4.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
525.11
546.74
4.88
События

Токаев: Президентская форма правления – наиболее оптимальная для Казахстана

Касым-Жомарт Токаев , фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 10:29 Фото: akorda.kz
В ходе интервью президента Казахстана спросили, насколько реален переход страны к парламентской системе правления, сообщает Zakon.kz.

Глава государства ответил, что парламентская система, безусловно, имеет право на существование, однако в постсоветских странах она пока не показала себя с лучшей стороны.

"Последние события в Грузии со всей очевидностью говорят в пользу данного вывода. Выбор политической системы государственной власти – в высшей степени ответственное решение, оно должно приниматься не кулуарно, а только путем всенародного референдума. Моя концепция "Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство", убежден, наилучшим образом подходит для политической системы Казахстана. Но для полного воплощения в жизнь данной концепции нам предстоит серьезно поработать. Уверен, президентская форма правления сейчас и в ближайшем будущем – наиболее оптимальная для Казахстана", – сказал президент.

Он отметил, что не имеет права принимать решение, идущее во вред стабильному, устойчивому развитию государства.

Ранее президент рассказал, что чествование 80-летия Великой Победы займет видное место в государственной повестке 2025 года.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Поделиться новостью
Читайте также
Президент не исключает возможности строительства второй АЭС в Казахстане
События
10:38, Сегодня
Президент не исключает возможности строительства второй АЭС в Казахстане
Токаев: У меня большие планы по развитию страны на много лет вперед, которые я намерен реализовать
События
10:23, Сегодня
Токаев: У меня большие планы по развитию страны на много лет вперед, которые я намерен реализовать
Казахстанцы внесли значительную лепту в разгром нацизма: Токаев о юбилее Великой Победы
События
10:14, Сегодня
Казахстанцы внесли значительную лепту в разгром нацизма: Токаев о юбилее Великой Победы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: