Токаев: Президентская форма правления – наиболее оптимальная для Казахстана

В ходе интервью президента Казахстана спросили, насколько реален переход страны к парламентской системе правления, сообщает Zakon.kz.

Глава государства ответил, что парламентская система, безусловно, имеет право на существование, однако в постсоветских странах она пока не показала себя с лучшей стороны.

"Последние события в Грузии со всей очевидностью говорят в пользу данного вывода. Выбор политической системы государственной власти – в высшей степени ответственное решение, оно должно приниматься не кулуарно, а только путем всенародного референдума. Моя концепция "Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство", убежден, наилучшим образом подходит для политической системы Казахстана. Но для полного воплощения в жизнь данной концепции нам предстоит серьезно поработать. Уверен, президентская форма правления сейчас и в ближайшем будущем – наиболее оптимальная для Казахстана", – сказал президент.

Он отметил, что не имеет права принимать решение, идущее во вред стабильному, устойчивому развитию государства.

Ранее президент рассказал, что чествование 80-летия Великой Победы займет видное место в государственной повестке 2025 года.