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Общество

Казахстанцев ждут крупные штрафы за запуск салютов в неположенных местах

Салют, салюты, фейерверк, фейерверки, праздник, праздники, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 04:59 Фото: Zakon.kz
В праздничные дни казахстанцев ждут крупные штрафы. Почти в 74 тысячи тенге обойдется запуск салютов и фейерверков в неположенных местах, сообщает Zakon.kz.

Одним из главных атрибутов грядущего праздника будут салюты. Спасателей волнуют не огненные снаряды, а безопасность. Поэтому сотрудники ДЧС и полицейские проверяют стихийные рынки.

"Запуск пиротехнических изделий должен осуществляться на расстоянии не ближе 50 метров от зданий и сооружений. Зачастую, как показывает, опять же, статистика, не сработало изделие, нам интересно посмотреть: что, как, почему? Начинают разбирать, и в этот момент происходит повторная сработка – и, как следствие, имеется травматизм. Успели проверить уже 17 рынков и изъяли почти 700 килограммов пиротехнических изделий.Константин Канин, начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС г. Алматы
По словам Салтанат Азирбек, официального представителя ДП г. Алматы, уже сейчас возбуждено 46 административных производств по статье 196 по факту незаконной торговли пиротехническими изделиями. Эти рейдовые мероприятия проводятся традиционно каждый год накануне новогодних праздников.

Все травмы с петардами – всегда комбинированные травмы. Травмы получаются ожоговые и травматические. В основном страдают кисти рук, лица, глаз. Потому что взрывная волна и ожог петардами – взрываются в основном на уровне лица и грудной клетки.

Поэтому спасатели настоятельно рекомендуют тщательно проверять товар, зажигать петарды на открытом воздухе подальше от линий электропередачи и автомобилей. Люди должны находиться как минимум за 50 метров. Только в Алматы за декабрь от пиротехники пострадали уже 16 человек, 11 из которых – дети.

Ранее сообщалось, что алматинцев ждет грандиозный салют на Новый год.

Аксинья Титова
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