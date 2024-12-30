Казахстанцев ждут крупные штрафы за запуск салютов в неположенных местах
Одним из главных атрибутов грядущего праздника будут салюты. Спасателей волнуют не огненные снаряды, а безопасность. Поэтому сотрудники ДЧС и полицейские проверяют стихийные рынки.
"Запуск пиротехнических изделий должен осуществляться на расстоянии не ближе 50 метров от зданий и сооружений. Зачастую, как показывает, опять же, статистика, не сработало изделие, нам интересно посмотреть: что, как, почему? Начинают разбирать, и в этот момент происходит повторная сработка – и, как следствие, имеется травматизм. Успели проверить уже 17 рынков и изъяли почти 700 килограммов пиротехнических изделий.Константин Канин, начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС г. Алматы
Все травмы с петардами – всегда комбинированные травмы. Травмы получаются ожоговые и травматические. В основном страдают кисти рук, лица, глаз. Потому что взрывная волна и ожог петардами – взрываются в основном на уровне лица и грудной клетки.
Поэтому спасатели настоятельно рекомендуют тщательно проверять товар, зажигать петарды на открытом воздухе подальше от линий электропередачи и автомобилей. Люди должны находиться как минимум за 50 метров. Только в Алматы за декабрь от пиротехники пострадали уже 16 человек, 11 из которых – дети.
Ранее сообщалось, что алматинцев ждет грандиозный салют на Новый год.