Снежная волна: где в Алматинской области самые лавиноопасные участки
Лавиноопасный период в горах и предгорьях Алматинской области обычно начинается с декабря и продолжается вплоть до апреля. Нынешний сезон начался чуть раньше – с середины ноября. Специалисты предполагают, что снять все ограничения в горах получится не раньше конца марта.
Всего на территории Алматинской области имеется 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау. К особо опасным участкам относятся: ущелья рек Есик и Тургень ущелья Еликсай-1 и ущелье Талгар-1 бассейна реки Котырбулак, а также ущелье Солдатсай-1 в бассейне реки Бесагаш.
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"Снежная лавина – это масса снега, движущаяся со скоростью 20-30 м/с. Сход лавины сопровождает воздушная предлавинная волна, которая становится причиной сильных разрушений. В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега. Лавины также могут сходить из-за землетрясений и взрывов", – пояснил главный специалист Управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Алматинской области Кыргыз Ерназар.
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Спасатели отмечают, что лавина как стихийное природное явление может представлять немалую опасность. Лавины опасны для людей из-за своей массы, достигающей иногда нескольких сотен тонн, что приводит к смерти от шока в результате перелома костей. Помимо этого, лавина может снести человека со склона, в результате чего тот может разбиться насмерть при падении.
Фото: МЧС РК
Пока только профилактика
Предугадать заранее, где и когда сойдет снежный поток, очень сложно. Поэтому главный инструмент спасателей в борьбе с несчастными случаями – это профилактика.
"Спасатели постоянно ведут профилактическую работу. Сотрудникам районных акиматов, руководителям организаций и частным домовладельцам раздаются уведомления-рекомендации, информационные брошюры и памятки. В Енбекшиказахском районе, где расположено наибольшее количество лавиноопасных участков, специалистами ДЧС и ГУ "Казселезащита" на постоянной основе проводятся лекции и инструктажи в средних школах", – рассказал Кыргыз Ерназар.
Кроме этого, сотрудники ГУ "Казселезащита" совместно с полицейскими области проводят рейды по лавиноопасным участкам с применением беспилотных летательных аппаратов и облет территории на вертолете. К счастью, пока удается избежать несчастных случаев.
Фото: МЧС РК
Помни о безопасности
Для предотвращения несчастных случаев в лавиноопасный период следует соблюдать следующие меры лавинной безопасности:
- прежде чем отправиться в горы, нужно следить за прогнозом погоды и возможным штормовым предупреждением;
- желательно захватить с собой лавинный приемопередатчик (бипер), который даст возможность отыскать оказавшегося в лавине человека;
- при движении по лавиноопасному склону в составе туристической группы каждому участнику следует повязать на талию лавинную ленту;
- обязательно в рюкзаке должен лежать фонарик, спички, powerbank, GPS -навигатор, сменная одежда и теплые носки.
"Если лавина сорвалась высоко и есть время что-нибудь предпринять, очень важно помнить, что нужно уходить с пути несущегося потока в безопасное место, не двигаться вниз, а отходить следует по горизонтали. Также можно спрятаться за выступом, желательно в пещере, взобраться на возвышение, устойчивый камень или крепкое дерево", – посоветовал Кыргыз Ерназар.
Если вас все же накрыло лавиной, необходимо защитить органы дыхания от снежной пыли: закрыть нос и рот ладонями, шарфом, шапкой, рукавицами, попытаться расположить тело вдоль снежного потока и удержаться на поверхности снежной массы.
Фото: МЧС РК
"После остановки лавины следует сделать быструю попытку самостоятельно выбраться из снежного плена, пока снег не затвердел. Если это не удалось, нужно расчистить пространство вокруг лица и грудной клетки для обеспечения и облегчения дыхания", – поделился Кыргыз Ерназар.
Спасатели отмечают, что, оказавшись в лавине, кричать бесполезно. Снег поглощает звуки, а крик и бессмысленные движения быстро лишат вас сил, кислорода и тепла. Постарайтесь двигаться вверх. Самое главное: старайтесь не впадать в панику и не давайте себе уснуть. Если вам удалось выбраться из-под снега или вас нашли спасатели, осмотрите себя.
Даже если вы считаете, что здоровы – все равно обратитесь к врачу.