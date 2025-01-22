Метель и гололед: в Астане, Алматы и во всех областях объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и Шымкенте, а также 17 областях Казахстана на 23 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На востоке, в центре, горных районах Жетысуской области ожидаются сильный снег, гололед, низовая метель. В горных районах области временами туман. Ветер северо-западный, в центре области 15-20, в районе Алакольских озер порывы 23-28, временами 30 м/с и более. В Талдыкоргане ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются снег, туман. В горных районах области низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте в первой половине ночи ожидаются снег, туман.

В Абайской области ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, ночью порывы 23-28 м/с. В Семее ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, туман, ночью в горных районах сильный снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Таразе ночью и утром ожидаются снег, низовая метель. Временами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

В Астане ночью ожидается низовая метель.

Ночью на севере, востоке Улытауской области ожидаются снег, метель, гололед. На севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, юге Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-западный, западный, ночью порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, гололед. Ночью на востоке области ожидается сильный снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области 15-20, ночью порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Павлодарской области ожидается ночью снег, днем небольшой снег. Низовая метель. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью снег, днем небольшой снег. Низовая метель. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ветер северо-западный, западный 15-20, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, западный 15-20, ночью порывы 23 м/с.

Ночью на востоке Кызылординской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ветер северо-восточный, ночью на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Актюбинской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидаются небольшой снег, метель. Ветер северо-западный, западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, порывы 15-20, на западе, юге области временами 23-28 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20, временами 23 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, ночью на западе области, днем порывы 15-20 м/с. В Атырау ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Костанайской области ожидается туман.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед, на дорогах снежный накат. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Конаеве временами ожидаются туман, гололед, на дорогах снежный накат. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью порывы 18-23 м/с.

В Алматы временами ожидаются туман, гололед, на дорогах снежный накат.

Ранее казахстанские синоптики поделились своим прогнозом на предстоящий четверг, 23 января 2025 года. Подробнее можно узнать здесь.