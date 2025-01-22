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Метель и гололед: в Астане, Алматы и во всех областях объявили штормовое предупреждение

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снег, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, дорога закрыта, заносы, занос , фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 23:18 Фото: unsplash
В Астане, Алматы и Шымкенте, а также 17 областях Казахстана на 23 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На востоке, в центре, горных районах Жетысуской области ожидаются сильный снег, гололед, низовая метель. В горных районах области временами туман. Ветер северо-западный, в центре области 15-20, в районе Алакольских озер порывы 23-28, временами 30 м/с и более. В Талдыкоргане ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются снег, туман. В горных районах области низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте в первой половине ночи ожидаются снег, туман.

В Абайской области ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, ночью порывы 23-28 м/с. В Семее ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, туман, ночью в горных районах сильный снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Таразе ночью и утром ожидаются снег, низовая метель. Временами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

В Астане ночью ожидается низовая метель.

Ночью на севере, востоке Улытауской области ожидаются снег, метель, гололед. На севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, юге Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-западный, западный, ночью порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, гололед. Ночью на востоке области ожидается сильный снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области 15-20, ночью порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Павлодарской области ожидается ночью снег, днем небольшой снег. Низовая метель. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью снег, днем небольшой снег. Низовая метель. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ветер северо-западный, западный 15-20, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, западный 15-20, ночью порывы 23 м/с.

Ночью на востоке Кызылординской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ветер северо-восточный, ночью на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Актюбинской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидаются небольшой снег, метель. Ветер северо-западный, западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, порывы 15-20, на западе, юге области временами 23-28 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20, временами 23 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, ночью на западе области, днем порывы 15-20 м/с. В Атырау ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Костанайской области ожидается туман.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед, на дорогах снежный накат. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Конаеве временами ожидаются туман, гололед, на дорогах снежный накат. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью порывы 18-23 м/с.

В Алматы временами ожидаются туман, гололед, на дорогах снежный накат.

Ранее казахстанские синоптики поделились своим прогнозом на предстоящий четверг, 23 января 2025 года. Подробнее можно узнать здесь.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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