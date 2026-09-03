Ерлан Сарсембаев переназначен министром юстиции
Cоответствующий указ президента Касым-Жомарта Токаева опубликовала пресс-служба Акорды.
"Назначить Сарсембаева Ерлана Жаксылыковича министром юстиции Республики Казахстан", – говорится в официальной публикации за 3 сентября 2026 года.
Ерлан Сарсембаев родился в 1975 году в Алматинской области. Окончил Алматинский институт энергетики и связи, Гуманитарный университет имени Д. А. Кунаева.
Карьера
В 1998-2002 годах проходил службу в Вооруженных силах Казахстана на офицерских должностях.
В 2002-2005 годах работал консультантом и заведующим сектором Канцелярии премьер-министра РК.
В 2005-2011 годах занимал должности заместителя заведующего отделом и заведующего отделом Аппарата Сената Парламента РК.
В 2011-2016 годах проходил службу на руководящих должностях в органах национальной безопасности РК.
В 2016-2017 годах вновь работал заведующим отделом Аппарата Сената Парламента РК.
В 2017-2019 годах занимал должность заместителя руководителя Аппарата Сената Парламента РК.
В 2019-2022 годах был заведующим отделом Аппарата Сената Парламента РК.
В 2023-2025 годах – судья Конституционного суда Казахстана.
9 января 2025 года указом президента РК назначен министром юстиции.
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