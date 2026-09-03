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Политика

Ерлан Сарсембаев переназначен министром юстиции

Ерлан Сарсембаев, министр юстиции, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 11:13 Фото: gov.kz
Министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев сохранил свой пост. Ведомство он возглавляет с 9 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Cоответствующий указ президента Касым-Жомарта Токаева опубликовала пресс-служба Акорды.

"Назначить Сарсембаева Ерлана Жаксылыковича министром юстиции Республики Казахстан", – говорится в официальной публикации за 3 сентября 2026 года.

Ерлан Сарсембаев родился в 1975 году в Алматинской области. Окончил Алматинский институт энергетики и связи, Гуманитарный университет имени Д. А. Кунаева.

Карьера

В 1998-2002 годах проходил службу в Вооруженных силах Казахстана на офицерских должностях.

В 2002-2005 годах работал консультантом и заведующим сектором Канцелярии премьер-министра РК.

В 2005-2011 годах занимал должности заместителя заведующего отделом и заведующего отделом Аппарата Сената Парламента РК.

В 2011-2016 годах проходил службу на руководящих должностях в органах национальной безопасности РК.

В 2016-2017 годах вновь работал заведующим отделом Аппарата Сената Парламента РК.

В 2017-2019 годах занимал должность заместителя руководителя Аппарата Сената Парламента РК.

В 2019-2022 годах был заведующим отделом Аппарата Сената Парламента РК.

В 2023-2025 годах – судья Конституционного суда Казахстана.

9 января 2025 года указом президента РК назначен министром юстиции.

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, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 11:13
Назначен министр финансов Казахстана

Ранее Токаев подписал ряд указов. К примеру, Даурен Косанов был переназначен министром обороны Казахстана. Кроме того, Ержан Саденов сохранил должность министра внутренних дел. Также Серик Жумангарин остается заместителем премьер-министра – министром национальной экономики. Еще Жаслан Мадиев сохранил пост заместителя премьера – министра ИИ.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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