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Происшествия

Сколько нарколабораторий ликвидировали в Казахстане в феврале

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, полиция зима, полиция зимой, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 08:12 Фото: Zakon.kz
28 февраля в Министерстве внутренних дел Казахстана проинформировали о количестве ликвидированных в феврале 2025 года нарколабораторий, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД страны, только за февраль текущего года силами Комитета по противодействию наркопреступности и его территориальных подразделений выявлены и ликвидированы:

  • 17 нарколабораторий;
  • задержаны 19 подозреваемых;
  • из незаконного оборота изъято около 80 кг наркотических средств.
"Один из самых громких случаев произошел в Кызылординской области, где задержан 46-летний мужчина – организатор подпольной нарколаборатории, а также его родственники. Они незаконно выращивали коноплю элитных сортов и хранили крупные партии наркотиков с целью сбыта. В результате спецоперации изъято более 19 кг наркотиков сорта "голландская конопля", – рассказал заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

За два месяца 2025 года по Казахстану ликвидировано 42 нарколаборатории, задержано 45 подозреваемых, изъято более 100 кг наркотиков и свыше пяти тонн прекурсоров – химических веществ, используемых для их производства.

Днями ранее также стало известно, что КНБ раскрыл канал незаконной миграции. Оказалось, что было оформлено более 80 разрешений на временное проживание в Казахстане.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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