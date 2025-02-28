Сколько нарколабораторий ликвидировали в Казахстане в феврале

28 февраля в Министерстве внутренних дел Казахстана проинформировали о количестве ликвидированных в феврале 2025 года нарколабораторий, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД страны, только за февраль текущего года силами Комитета по противодействию наркопреступности и его территориальных подразделений выявлены и ликвидированы:

17 нарколабораторий;

задержаны 19 подозреваемых;

из незаконного оборота изъято около 80 кг наркотических средств.

"Один из самых громких случаев произошел в Кызылординской области, где задержан 46-летний мужчина – организатор подпольной нарколаборатории, а также его родственники. Они незаконно выращивали коноплю элитных сортов и хранили крупные партии наркотиков с целью сбыта. В результате спецоперации изъято более 19 кг наркотиков сорта "голландская конопля", – рассказал заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

За два месяца 2025 года по Казахстану ликвидировано 42 нарколаборатории, задержано 45 подозреваемых, изъято более 100 кг наркотиков и свыше пяти тонн прекурсоров – химических веществ, используемых для их производства.

Днями ранее также стало известно, что КНБ раскрыл канал незаконной миграции. Оказалось, что было оформлено более 80 разрешений на временное проживание в Казахстане.