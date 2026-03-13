Туман, снег и сильный ветер: штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

В ряде регионов Казахстана на 14 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Абай ночью и утром на юге туман. Ветер юго-западный, в центре области порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ночью и утром на западе, севере, юге туман. В Костанае ночью и утром туман.

В Мангистауской области ночью и утром на северо-востоке туман.

В Актюбинской области ночью и утром на западе, севере туман.

В Карагандинской области ночью и утром на севере, востоке, юге туман, гололед. В Караганде ночью и утром туман, гололед.

В Акмолинской области ночью на юге, востоке небольшой снег, низовая метель, гололед. Днем на юге, востоке небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе, севере, юге туман. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В области Улытау ночью и утром на севере, юге, в центре туман, гололед. В Жезказгане ночью и утром туман, гололед.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере, юге туман. В Уральске ночью и утром туман.

В области Жетысу ночью и утром на востоке, в горных районах туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер, порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области ночью и утром на севере, востоке осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе, юге туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке, порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ветер северо-восточный, восточный, днем в центре, на юге порывы 15-20 м/с. В Кызылорде ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на севере, востоке небольшой снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе, севере, юге туман. Ветер юго-западный на западе, севере, юге, порывы 15–20 м/с. В Петропавловске днем небольшой снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области ночью и утром на юге, в предгорных, горных районах временами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, временами порывы 18 м/с. В Алматы ночью и утром туман. В Конаеве ночью туман. В горах Иле Алатау временами туман. Ветер юго-западный, временами порывы 18 м/с.

В Астане ночью и утром гололед.

Ранее синоптики рассказали, что Казахстан ждет резкое потепление до +15°С.