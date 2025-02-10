В 16 областях Казахстана на вторник объявили штормовое предупреждение

В 16 областях Казахстана на 11 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере Улытауской области ожидается туман.

Днем на востоке Карагандинской области на дорогах гололедица. Ночью и утром на западе, севере области туман. В Караганде ночью и утром туман.

В Жетысуской области ветер северо-восточный, днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Атырауской области туман.

Ночью в горах Туркестанской области сильный снег. На западе, юге, в горных и предгорных районах области осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью и утром на севере, в горных районах области, 15-20 м/с. В Шымкенте временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. В Туркестане временами осадки (дождь, снег), туман, гололед.

Днем на западе, юге, в центре Мангистауской области гололед.

В центре, на севере, юге Кызылординской области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный в центре области ночью, 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области туман.

Днем на востоке Алматинской области ветер восточный, порывы 15-20 м/с. 11-13 февраля на юге, в горных районах Алматинской области временами туман, на дорогах гололедица. В Алматы ночью и утром временами туман. На дорогах гололедица. В Конаеве ночью и утром туман, на дорогах гололедица.

Ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области туман.

На западе, юге Северо-Казахстанской области туман. Ветер юго-западный, западный ночью на севере, востоке, юге области, порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на юге, востоке области порывы 23 м/с. В Петропавловске ветер юго-западный, западный, 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Павлодарской области низовая метель. Днем на дорогах гололедица. На юге области туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем на дорогах гололедица.

На севере, в центре Абайской области низовая метель. Ветер южный, юго-западный на севере, в центре области 15-20 м/с, в Жарминском районе порывы 25 м/с.

На севере, юге, востоке Акмолинской области низовая метель. На западе, юге, востоке области туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Костанайской области туман. В Костанае туман.

Днем в горных районах Жамбылской области снег, низовая метель. На западе, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области, 15-20 м/с, ночью порывы 25 м/с. В Таразе временами туман.

Ранее сообщалось, что снегопад и дождь надвигаются на Казахстан.