#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
530.24
543.97
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
530.24
543.97
5.16
События

25-летнего казахстанца задержали в аэропорту Баку за убийство

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 20:53 Фото: pxhere
По запросу Интерпола МВД Казахстана в международном аэропорту города Баку (Азербайджан) задержан 25-летний казахстанец, находившийся в международном розыске за совершение убийства, сообщает Zakon.kz.

По информации МВД РК, разыскиваемый, желая похитить деньги у потерпевшего, нанес ему телесные повреждения, от которых тот скончался.

"Затем злоумышленник вывез тело в Илийский район Алматинской области. После совершения преступления мужчина покинул страну. В настоящее время фигурант содержится под стражей", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Казахстане находят лишь каждого второго беглеца, объявленного в розыск. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Снежный барс попал в фотоловушку в Восточном Казахстане
События
18:31, Сегодня
Снежный барс попал в фотоловушку в Восточном Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: