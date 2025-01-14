25-летнего казахстанца задержали в аэропорту Баку за убийство

По запросу Интерпола МВД Казахстана в международном аэропорту города Баку (Азербайджан) задержан 25-летний казахстанец, находившийся в международном розыске за совершение убийства, сообщает Zakon.kz.

По информации МВД РК, разыскиваемый, желая похитить деньги у потерпевшего, нанес ему телесные повреждения, от которых тот скончался.

"Затем злоумышленник вывез тело в Илийский район Алматинской области. После совершения преступления мужчина покинул страну. В настоящее время фигурант содержится под стражей", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Казахстане находят лишь каждого второго беглеца, объявленного в розыск.