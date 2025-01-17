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События

Похитил у казахстанцев более 10 млн тенге: Беларусь выдала подозреваемого

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 09:11 Фото: Zakon.kz
В Казахстан экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество в крупном размере. Об этом 17 января 2025 года рассказали в Генеральной прокуратуре РК, сообщает Zakon.kz.

Экстрадицию провели сотрудники Генпрокуратуры при содействии посольства Казахстана в Беларуси.

"Злоумышленник в период с января 2022 по август 2023 года в Туркестане, действуя в группе лиц, под предлогом оказания помощи в получении безвозмездных денежных грантов для открытия бизнеса похитил денежные средства 13 граждан, причинив им в совокупности ущерб на сумму свыше 10 млн тенге", – говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

В надзорном органе отметили, что соучастник этого преступления уже осужден, а сам подозреваемый после совершения противозаконного деяния скрылся и был объявлен в международный розыск.

"В октябре 2024 года он был задержан на территории Беларуси и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину".Пресс-служба Генеральной прокуратуры

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны.

"За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет с конфискацией имущества", – добавили в пресс-службе Генпрокуратуры.

9 января 2025 года стало известно, что в Сербии задержали казахстанца, разыскиваемого за махинацию на 43 млн тенге.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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