Квартира на Кипре за 100 млн тенге: Грузия выдала казахстанца, которому грозит до 10 лет лишения свободы

В Казахстан из Грузии экстрадирован подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сегодня, 6 августа 2026 года, проинформировали в Генеральной прокуратуре (ГП) РК, сообщает Zakon.kz.

Экстрадиция казахстанца проведена сотрудниками Генпрокуратуры и Интерпола МВД РК.

"Он подозревается в том, что в период с января 2021 года по февраль 2022 года в Атырау под предлогом оказания помощи в приобретении квартиры на Кипре путем получения нескольких денежных переводов похитил у гражданки Казахстана денежные средства в размере свыше 100 млн тенге". Пресс-служба ГП РК

После совершения преступления, по данным Генпрокуратуры, подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

"В июне 2026 года он задержан на территории Грузии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор". Пресс-служба ГП РК

Как уточнили в надзорном органе, за совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

27 июля 2026 года сообщалось, что Грузия выдала казахстанца, подозреваемого в участии в ОПГ, занимавшейся незаконным оборотом психотропных веществ в особо крупном размере, а также легализацией преступных доходов. По данным Генпрокуратуры, за совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет с конфискацией имущества.