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Происшествия

Более тысячи автомобилей застряли на трассах Жамбылской области

более тысячи автомобилей встали на трассах в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 23:16 Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
7 января в связи с обильным снегопадом, метелью, ограничением видимости и ветром с порывами до 20 м/с ограничено движение для всех видов автотранспортных средств с 238 по 159 км автодороги Алматы – Ташкент – Термез от села Кайнар до населенного пункта Отар, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе ДП региона, движение будет осуществляться по альтернативному направлению через старый перевал Кордай. Также закрыто движения для всех видов транспортных средств в направлении Туркестанской области (на территории Жуалынского района).

В настоящее время в местах ограничения движения скопилось 1050 автомобилей, 580 из них – грузовые.

"Больше 100 сотрудников полиции в составе 45 автоэкипажей оказывают водителям всяческую помощь. Для расчистки дороги задействовано около 20 единиц спецтехники. 14 жителей, застрявших на перевале Шахан Жуалынского района, были доставлены участковыми инспекторами в село Культоган и размещены в домах родственников. Кроме того, патрульными полицейскими было вызволено из снежных завалов более 10 автомашин", – рассказали в полиции.

Патрульные полицейские размещают водителей и пассажиров в местах обогрева, где они смогут отдохнуть и переждать непогоду.

Департамент полиции Жамбылской области призывает водителей воздерживаться от поездок в непогоду, а также проверять техническую готовность автомобилей.

Ранее сообщалось, что ехавший из Алматы молоковоз застрял на трассе в ВКО.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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