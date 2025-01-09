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Происшествия

В Жамбылской области вновь ограничено движение на трассах

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снег, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, дорога закрыта, заносы, занос , фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 19:10 Фото: pixabay
На юге Казахстана из-за ухудшения погодных условий ввели ограничения на автодорогах, сообщает Zakon.kz.

По данным "КазАвтоЖола", ограничения движения в Жамбылской области введены 9 января 2025 года с 18:30.

"На участке автодороги республиканского значения Алматы – Ташкент – Термез (Новый перевал Кордай) км 159-238, участок дороги от села Отар до села Кайнар ограничено движение для всех видов автотранспорта. Ориентировочное время открытия – 10 января 2025 года в 09:00", – уточнили в нацкомпании.

Отмечается, что движение будет осуществляться по альтернативному направлению через старый перевал Кордай.

Уточняется, что дополнительную информацию автолюбители могут получить в круглосуточном режиме, позвонив в сall-центр по номеру 1403.

7 января 2025 года более тысячи автомобилей застряли на трассах Жамбылской области. В связи с обильным снегопадом, метелью, ограничением видимости и ветром с порывами до 20 м/с было ограничено движение для всех видов автотранспортных средств с 238 по 159 км автодороги Алматы – Ташкент – Термез от села Кайнар до населенного пункта Отар. 

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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