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События

Две республиканские трассы закрыли в Казахстане

трассы закрыты из-за непогоды, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 20:33 Фото: Zakon.kz
В связи с ухудшением погодных условий в Казахстане закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на двух участках дорог республиканского значения. В регионе густой туман, нулевая видимость и угроза схода снежных лавин, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным АО "НК КазАвтоЖол", движение закрыто на:

  • трассе Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи (6-66 км, с. Ушановское – до г. Серебрянск),
  • трассе Алматы – Шелек – Хоргос (100-254 км, от села Тескен су до границы Жетысуской области) и один участок дороги областного значения (ВКО).

МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности:

  • Воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.
  • Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения на автодорогах.

Ранее сообщалось, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 20 по 23 января.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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