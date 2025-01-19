Две республиканские трассы закрыли в Казахстане

Фото: Zakon.kz

В связи с ухудшением погодных условий в Казахстане закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на двух участках дорог республиканского значения. В регионе густой туман, нулевая видимость и угроза схода снежных лавин, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным АО "НК КазАвтоЖол", движение закрыто на: трассе Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи (6-66 км, с. Ушановское – до г. Серебрянск),

трассе Алматы – Шелек – Хоргос (100-254 км, от села Тескен су до границы Жетысуской области) и один участок дороги областного значения (ВКО). МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности: Воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.

Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения на автодорогах. Ранее сообщалось, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 20 по 23 января.

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