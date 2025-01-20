#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
530.12
546.08
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
530.12
546.08
5.17
События

Сразу двух казахстанцев выдала Россия: их подозревают в убийстве знакомого на почве личной неприязни

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, правонарушитель, правонарушители, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 11:54 Фото: pexels
Двое граждан Казахстана экстрадированы из России для привлечения к уголовной ответственности за убийство, нарушение неприкосновенности жилища и незаконный оборот оружия. Об этом 20 января 2025 года проинформировали в Генеральной прокуратуре РК, сообщает Zakon.kz.

По данным надзорного органа, злоумышленники в январе 2023 года в Шымкенте совместно с тремя другими лицами решили убить своего знакомого на почве личной неприязни.

"Для реализации задуманного, подозреваемые, вооружившись пистолетом, металлическими прутьями и битами, надев перчатки и маски, воспользовавшись ночным временем суток, приехали в дом потерпевшего. Далее они, разбив окна, проникли в дом, где нанесли потерпевшему многочисленные телесные повреждения с особой жестокостью. После чего, подозреваемые избили других лиц, находившихся в доме и, убедившись, что потерпевший перестал подавать признаки жизни, скрылись с места происшествия", – говорится в релизе, опубликованном в понедельник.

От полученных травм, несовместимых с жизнью, потерпевший скончался в автомашине скорой помощи.

"Двое подозреваемых были задержаны по горячим следам и осуждены к различным видам наказания, а троим удалось покинуть страну, в связи с чем они были объявлены в международный розыск".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

В мае 2024 года один из соучастников экстрадирован из соседнего государства и на данный момент осужден.

"В июле прошлого года оставшиеся двое разыскиваемых задержаны на территории Московской области Российской Федерации и по запросам Генпрокуратуры Казахстана экстрадированы на Родину. В настоящее время подозреваемые водворены в следственный изолятор".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Отмечается, что за совершение инкриминируемых им преступлений предусмотрено наказание от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненным лишением свободы.

"Таким образом, все лица, причастные к совершению указанных преступлений, изобличены".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

17 января 2025 года стало известно, что в Казахстан из Беларуси экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество в крупном размере. По данным Генпрокуратуры, злоумышленник в период с января 2022 по август 2023 года в Туркестане, действуя в группе лиц, под предлогом оказания помощи в получении безвозмездных денежных грантов для открытия бизнеса похитил денежные средства 13 граждан, причинив им в совокупности ущерб на сумму свыше 10 млн тенге.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Еще одну трассу закрыли в Казахстане
События
23:31, 19 января 2025
Еще одну трассу закрыли в Казахстане
Метель, туман и гололед: в каких областях РК объявили штормовое предупреждение
События
20:42, 19 января 2025
Метель, туман и гололед: в каких областях РК объявили штормовое предупреждение
Две республиканские трассы закрыли в Казахстане
События
20:33, 19 января 2025
Две республиканские трассы закрыли в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: