Пожар в "Семей орманы": Генпрокуратура поставила окончательную точку по всем уголовным делам

Генеральной прокуратурой Казахстана по факту пожара в РГУ "ГЛПР "Семей орманы" (резерват) завершены досудебные расследования в отношении должностных лиц уполномоченных государственных органов, не обеспечивших ликвидацию пожара, сообщает Zakon.kz.

О том, что спецпрокурорами поставлена окончательная точка по всем уголовным делам, заведенным по факту пожара в "Семей орманы", стало известно 22 января 2025 года из Telegram-канала ГП.

Так, уголовное дело в отношении исполняющего обязанности генерального директора резервата и директора Новошульбинского филиала направлено в суд, по решению которого фигуранты в мае 2024 года признаны виновными за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 292 УК РК) и каждому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

В августе апелляционный суд Абайской области оставил приговор без изменения, а также жалобы осужденных, адвокатов и защитника без удовлетворения.

В октябре суд №2 Семея приговорил начальника отдела информационных технологий и связи резервата по факту халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия (ч. 2 ст. 371 УК РК), к 2 годам лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 3 года.

Также в октябре Бородулихинский районный суд вынес решение в отношении и.о. генедиректора РГКП "Казахская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства" и приговорил его к 2 годам лишения свободы по ч. 2 ст. 371 УК РК с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 2 года.

"Таким образом, все виновные осуждены к различным срокам наказания", – заявили в пресс-службе ГП.

Кроме того, по представлению Генпрокуратуры РК 10 должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов, а также работники Министерства по чрезвычайным ситуациям привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности.

"В ряд нормативно-правовых актов надзорным ведомством внесены изменения, направленные на повышение уровня социальной защиты работников лесных и природоохранных организаций", – заключили в пресс-службе ГП.

8 июня 2023 года в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив. На следующий день сообщили о гибели троих лесников. 10 июня число погибших при пожаре в Абайской области достигло 14 человек.

В связи с гибелью людей в результате лесного пожара 12 июня в Казахстане объявили Днем общенационального траура. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.